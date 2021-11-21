В Одесской области начальника отдела полиции задержали за взятку в день назначения на должность – СМИ

Издание отметило, что до этого Владимир Панченко месяц был в статусе исполняющего обязанности.

По данным следствия, он вымогал и получил $4 тыс. за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов. Его задержали на 23-м километре дороги Одесса – Южное сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины.

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