 

В Одесской области начальника отдела полиции задержали за взятку в день назначения на должность – СМИ

21.11.2021, 15:36, Новости дня
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Издание отметило, что до этого Владимир Панченко месяц был в статусе исполняющего обязанности.

По данным следствия, он вымогал и получил $4 тыс. за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов. Его задержали на 23-м километре дороги Одесса – Южное сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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