“Прощание с прошлым”. Бывшая жена Dzidzio в его день рождения побывала в их квартире

Певица приехала в Новояворовск Львовской области, чтобы попрощаться с их квартирой. Она рассказала, что прожила здесь с бывшим супругом 10 лет.

“Долго мечтали о своем гнездышке и были первыми, кто поселился в новом доме. В начале жили без воды. Помогали друзья – возили воду из источника бутылями”, – поделилась певица.

Артистка также показала фотографии со свадьбы и бутоньерки.

“Люблю хранить знаковые вещи. Это были свадебные бутоньерки. Кстати, каждый год именно в этот день мы праздновали день рождения Михаила и годовщину бракосочетания. Для меня эта квартира – прощание с прошлым”, – добавила она.



Скриншот: slavia_official / Instagram

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе “недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу”. Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

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