“Похоже, они забыли принять душ”. Кунис и Катчера раскритиковали за неопрятный вид

38-летняя Кунис и 43-летний Катчер в защитных масках гуляли по своему району в Беверли-Хиллз, держась за руки. Для прогулки они выбрали кэжуал образы – свитер и джинсы.

Как только их появились на страничке Just Jared в Instagram, поклонники поспешили оставить там свои комментарии.

“Я прямо здесь чувствую их запах”, – написала umokjennifer.

“Похоже, они забыли принять душ”, – отметил kimimw_.

Правда, не все поклонники пары обратили внимание только на их внешний вид.

“Они выглядят очень счастливыми”, – оставил коммент фолловер zanderrwylie.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Контекст:

Кунис и Катчер начали встречаться с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Актеры зарегистрировала брак в 2015 году.

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