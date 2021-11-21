Украинские пограничники задержали иностранца, который находился в розыске во Франции
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Иностранца задержали на поромном пункте пропуска “Орловка”, он намеревался выехать из Украины.
“В ходе пограничного контроля в отношении водителя легкового авто Jaguar сработала база данных Интерпола с требованием об аресте. Охранники границы выяснили, что 59-летний мужчина разыскивается правоохранительными органами Французской Республики”, – говорится в сообщении.
Иностранца передали полиции.
Кроме того, он просрочил время пребывания в Украине, в отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушения (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).
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