Украинские пограничники задержали иностранца, который находился в розыске во Франции

Иностранца задержали на поромном пункте пропуска “Орловка”, он намеревался выехать из Украины.

“В ходе пограничного контроля в отношении водителя легкового авто Jaguar сработала база данных Интерпола с требованием об аресте. Охранники границы выяснили, что 59-летний мужчина разыскивается правоохранительными органами Французской Республики”, – говорится в сообщении.

Иностранца передали полиции.

Кроме того, он просрочил время пребывания в Украине, в отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушения (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

—