Геймеры, славяне!

Почему в киберспорте русские и украинцы спокойно живут вместе и не обращают внимания на игры политиков.

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Забавно, как за последние 20 лет поменялось восприятие. Если раньше киберспорт как индустрия страдал от того, что его никто не замечает и не одобряет (ведь игры — зло), то за последний месяц только ленивый не попытался примазаться и не прокомментировать выступление российского клуба Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 и успех украинской команды Natus Vincere на мэйджоре по Counter-Strike: Global Offensive (мэйджор — самый престижный чемпионат в серии, до пандемии проводился по 2‒3 раза в год).

Именно примазаться. Сегодня игроки, зрители, болельщики, организаторы турниров, да и сами разработчики не нуждаются в одобрительных подачках. Потому что как только случится очередная стрельба в школе, все те же люди снова начнут критиковать видеоигры, проводить проверки, что-то там бубнить про зависимость, которую до сих пор никто так и не доказал (подобных научных исследований попросту не существует), и закручивать гайки. Иными словами, делать что угодно, но только не бороться с причиной. Куда проще все запретить.

Но когда это выгодно, можно сказать, что наши парни молодцы, а мы ведущая киберспортивная держава, ведь мы побеждаем везде и всюду (хотя это очень спорное утверждение просто потому, что соревновательная индустрия нового формата куда лучше развита в Украине, там больше компаний и специалистов). И не важно, о ком мы говорим: о Team Spirit или Natus Vincere. Если в команде есть русские, значит, наши. И никого особо не волнует, кто где базируется. Да и зачем? Главное мощно выступить, а потом всех запретить!

В в это легко поверить. Взять хотя бы последний случай, когда директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин пояснил президенту РФ Владимиру Путину, что, оказывается, терроризм финансируется с помощью внутриигровой валюты многопользовательских видеоигр, намекая как раз на все тот же Counter-Strike. Учитывая то, что подобное просто невозможно, так как в игре используются условные деньги, которые не имеют ценности, а сама площадка Steam не дает выводить средства после продажи косметических предметов,

очень сложно адекватно оценивать компетенции людей, находящихся рядом с главой страны.

Чего нельзя сказать о европейских странах, где премьер-министр Дании играет с командой Astralis в CS:GO, а финский киберспортсмен получает приглашения на праздничный прием в честь Дня независимости. Оказывается, идти в ногу со временем не так и сложно.

Но забавное происходит не только у нас. Пока в Украине футболистам запрещают уезжать в Россию под страхом потери места в сборной, а президент Владимир Зеленский выкладывает фотографию только с киберспортсменами своей страны, геймеры из стран СНГ вместе играют в одних командах и побеждают на крупнейших международных чемпионатах по Dota 2 и CS:GO. И так было все 20 лет. За это сообщество и ценит киберспорт.

Пресс-конференция игроков команды Team Spirit. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Никто и ничто не мешает русскоязычным болельщикам собраться вместе, развесить флаги и просто поболеть за команду вне зависимости от того, откуда она. Не важно, кто за нее играет. В 2017 году в чемпионском составе Gambit Esports по CS:GO выступали киберспортсмены из Украины, РФ и Казахстана. И когда команда победила, болельщики в Польше обнимались друг с другом, а не собирались на площади стенка на стенку, чтобы выяснить отношения.

Почему так? Киберспорт — отдельная культура, которая формировалась в конце 1990-х — начале 2000-х. Изначально соревнования по видеоиграм проводились энтузиастами для таких же увлеченных людей. Они старались держаться в стороне от субкультурных войн и любых политических историй. Парни и девчонки просто хотели поиграть в игры, посоревноваться и, если повезет, немного подзаработать. Это сегодня призовые фонды на чемпионатах измеряются миллионами долларов. Раньше все было скромнее.

Порой команда, которая заняла первое место, получала ящик пива, а то и вовсе ничего.

Конечно, порой дело доходило до потасовок и драк (особенно если ты приехал в незнакомый район и играл лучше соперника), но это отношение осталось в серых нулевых. Сегодня задиристым пацанам не место в киберспорте. Хочешь доказать, что ты лучший, что ты крутой, покажи это в виртуальном сражении. Именно поэтому всем плевать на национальности людей, которые играют с тобой в команде. Если ты не душный черт, хорошо жмешь кнопки и умеешь общаться, тебя позовут в состав. Для любой команды значение имеют только победы, трофеи и призовые, а не твоя родина.

Со временем подобное отношение привело к тому, что привычные границы и понятия размылись. Например, зрителям не интересно наблюдать за выступлением сборных команд. Они хотят только смотреть на любимые клубы. Последние с годами превратились из локальных брендов в международные. Та же Natus Vincere, которая базируется в Украине, имеет смешанные составы по самым разным дисциплинам. Там можно найти финнов, немцев, французов, поляков, британцев, итальянцев — кого только нет. У них даже был опыт работы с китайской командой по мобильной игре League of Legends: Wild Rift. Такое разнообразие необходимо для увеличения узнаваемости бренда, выходы на новые рынки и поиска новых спонсоров.

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Культура боления в киберспорте тоже отличается от футбольной или хоккейной. Если там с трибун бьют в барабаны и пускают матерные заряды, то здесь происходящее напоминает семейный поход в театр. На чемпионаты приезжают со всего мира, кто с детьми, кто с девушкой (или парнем), кто с друзьями, кто с родителями. Аудитория бурно и шумно реагирует на события, которые разворачиваются на экране. Без оскорблений. Основной тон и настроение задают комментаторы, которых выводят в зал и которых слышно отовсюду.

Другой нюанс — привязанность к клубам. Она не такая сильная, как в том же футболе. Если там можно сказать «да я 10 лет болею за ЦСКА», то здесь предпочтения болельщиков постоянно меняются (подобное отношение породило мем «с детства за (вставьте название команды)»). Потому что в центре внимания находятся игроки, которые для фанатов куда важнее, чем бренд, который они представляют. Нередко человек может болеть сразу за несколько команд в зависимости от соревновательной дисциплины — и никто не станет стыдить его за это. Впрочем, есть фанаты, которые поддерживают во всем только один клуб. И это тоже нормально.

Ну и последний фактор — за киберспортом следит поколение людей, которым не интересен телевизор. У них совсем иные интересы, методы получения информации, культура потребления контента и представления о жизни. И это хорошо. Хоть где-то есть место, свободное от национальных предрассудков и политических игр. По крайней мере, пока.

Иван Сирин,

участник чемпионатов, в индустрии киберспорта более 5 лет

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