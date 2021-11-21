В Минске заявили о поисках Польши решений проблем с учетом интересов беженцев

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские пограничники выходят с инициативой поиска решений проблем на общей границе, в том числе с учетом интересов беженцев.

«Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы, со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности», – цитирует его «Белта».

По его словам, несмотря на происходящие политические процессы, польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов.

Ранее в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.