Рябков: МИД разъясняет США, «что и как происходит» на Украине

Министерство иностранных дел РФ в ответ на претензии США разъясняет Вашингтону, «что и как происходит» на Украине, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

«Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ РФ и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.