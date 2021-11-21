В РФ утвердили прожиточный минимум на 2022 год

В 2022 году прожиточный минимум в целом по РФ составит 12 654 рубля на душу населения, следует из поправки Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предложение будет рассмотрено на заседании 23 ноября.

На заседании 19 ноября были одобрены три поправки президента РФ к проекту бюджета на 2022-2024 годы. Так, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Отмечается, что они должны стать больше прогнозируемой инфляции.