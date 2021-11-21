 

Иммунологи рассказали, что снижение антител не влияет на уровень защиты от COVID-19

21.11.2021, 14:48, Разное
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Владислав Жемчугов, иммунолог, сообщил, что понижение антител не оказывает влияние на защиту от COVID-19. Он объяснил, что во время повторной встречи с вирусом титр антител вырастет до исходных показателей.
Понижение числа антител считается природным процессом. Специалист рассказал, что организм «экономный» и при неимении «врага» сокращаются и антитела, что на защите не сказывается. При вторичном контактировании с вирусом на протяжении суток уровень антител вырастет.

Медик отмечает, что люди не ощущают увеличения антител при вторичном взаимодействии с вирусом. Он провел параллель с вакцинацией от столбняка и напомнил, что после нее антитела тоже снижаются, но никто ежегодно эту прививку не ставит. Если человек наступил на ржавый гвоздь или его укусило животное, то ему просто введут анатоксин и он получит защиту.

Николай Крючков, иммунолог, отмечает, что после вакцины от COVID-19 сперва антитела понижаются, но далее такой процесс замедлится. Например, если человек имеет 1500 или 2000 Bau/мл, то такие показатели быстро не станут снижаться. Если около 350-370 Bau/мл, то это значит, что через 1-2 месяца титры могут упасть меньше 200 Bau/мл.

Источник: ura.news



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