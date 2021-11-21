 

“Манчестер Юнайтед” уволил Сульшера с поста главного тренера

21.11.2021, 14:42, Новости дня
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“Уле всегда будет легендой “Манчестер Юнайтед”, и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую он проделал за последние три года, чтобы восстановить основы для долгосрочного успеха”, – говорится в сообщении.

В следующих поединках командой будет временно руководить Майкл Каррик. В ближайшее время клуб назначит временного тренера, который будет исполнять обязанности наставника до конца сезона 2021/22.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole * #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Контекст:

Уле Гуннар Сульшер стал и.о. главного тренера “Манчестер Юнайтед” в декабре 2018-го после отставки Жозе Моуринью, а прежде работал главным тренером “Мольде” и “Кардиффа”. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков – 78 побед, 33 ничьих и 38 поражений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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