В мире подтвердили более 257 млн случаев COVID-19

Умерло от коронавируса почти 5,15 млн человек.

Странами с самым большим числом подтвержденных случаев являются США (47,7 млн заболевших, 771 тыс. умерших), Индия (34,5 млн заболевших, 465,6 тыс. умерших) и Бразилия (22 млн заболевших, 612,6 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 21 ноября подтвердили 3,3 млн случаев COVID-19, умерло 81,3 тыс. человек.

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