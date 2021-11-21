 

В Швеции безработным геймерам будут выплачивать по 3200 евро в месяц

21.11.2021, 14:31, Разное
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В Швеции с 1 января 2022 года появится новое пособие – на него смогут претендовать геймеры в возрасте от 15 до 60 лет, не имеющие постоянной работы или находящиеся в процессе получения образования.

Выплаты для геймеров-студентов составят 32 тысяч крон (около 3200€). Те, кто не получает образование и не собирается это делать, смогут рассчитывать только на 26 тысяч крон (2600€).

Новое пособие вводится по ряду причин: власти Швеции обеспокоены высокими ценами на компьютерные комплектующие и считают, что этот фактор может ограничивать развитие геймеров. Также в Стокгольме считают, что именно людям этой профессии принадлежит будущее.

“Пройдёт 20 или 30 лет и все основные события будут происходить в виртуальной реальности. Мы должны поддерживать специализирующихся на играх людей сейчас, чтобы в будущем они продвинули нашу страну на новые позиции”, – считает шведский министр перспективных направлений Ева Свенсон.

Чтобы получить новое пособие, достаточно будет заполнить анкету и пройти собеседование (в том числе это возможно в режиме онлайн). Для тех, кто успеет зарегистрироваться до 20 января, первая выплата пройдёт 1 февраля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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