 

Песков назвал учения НАТО в Черном море «душераздирающим зрелищем»

21.11.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.

Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.

8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Российский рынок акций открылся снижением

12.11 / В российской Карелии создали бутафорский концлагерь для школьников

12.08 / В Закарпатской области сотрудники ГСЧС спасли троих детей, оказавшихся посреди реки

24.07 / В Греции начался траур по случаю первой мусульманской молитвы в Айя-Софие

17.10 / В Украине новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

10.10 / Швейцарский политик связал надежды на решение конфликта в Карабахе с Путиным

03.06 / CNBC – вычислив виновных в кибератаке на производителя мяса JBS, Вашингтон задумался о санкциях против Москвы

31.08 / Зеленский прибыл с визитом в США

11.05 / С Земли перешли на космос – CNN предупредил об опасностях мусора на орбите

12.08 / Инфекционист оценила эффективность жестких ограничений в борьбе с пандемией в эфире общества «Знание»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика