Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Певица и актриса Наталия Орейро сообщила в интервью телеканалу НТВ, что привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».
«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». <…> [Вакцинировалась] двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», – приводит ее слова ТАСС.
Орейро также рассказала, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.
Напомним Орейро 10 ноября получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе.
Смотреть комментарии → Комментариев нет