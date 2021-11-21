Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

Певица и актриса Наталия Орейро сообщила в интервью телеканалу НТВ, что привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». <…> [Вакцинировалась] двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», – приводит ее слова ТАСС.

Орейро также рассказала, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.

Напомним Орейро 10 ноября получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе.