 

Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

21.11.2021, 14:16, Новости дня
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Певица и актриса Наталия Орейро сообщила в интервью телеканалу НТВ, что привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». <…> [Вакцинировалась] двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», – приводит ее слова ТАСС.

Орейро также рассказала, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.

Напомним Орейро 10 ноября получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. 



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