В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у границ России

Страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ РФ и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Выход есть. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, «страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия» – попытки решения собственных проблем силовыми методами.

Ранее Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.

Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.

8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.