 

В Киеве на мосту Патона стреляли из авто – патрульная полиция

21.11.2021, 13:48, Новости дня
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Сообщение о стрельбе поступило около 11.00 19 ноября.

“Заявитель сообщал, что водитель транспортного средства BMW, двигаясь по мосту, произвел несколько выстрелов в воздух. Благодаря камерам видеонаблюдения “Безопасный город” патрульные установили направление движения автомобиля”, – проинформировали в пресс-службе.

Патрульные нашли авто, в нем было двое мужчин.

“Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие. Объяснить правоохранителям происхождение оружия и причину хулиганского поступка граждане не могли”, – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, оружие отправили на экспертизу.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/1066888507391552

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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