“Я чувствую, она нарочно меня дразнит”. Джессика Альба показала, в каком образе пойдет на свидание

В кадры 40-летней актрисы попали бретели от черного наряда. Также на фото Альба демонстрирует стрижку каре, макияж, который выполнили средствами ее бренда органической косметики, золотые серьги и колье.

“Гламурное свидание”, – подписала она публикацию.

Подписчики активно отреагировали на фото Альбы и поставили под ним больше 395 тыс. лайков.

“Я чувствую, она нарочно меня дразнит”, – написал dyeromar.

“Вау-эффект”, – прокомментировал jneustifter.

“Шикарно”, – отметила ashlie_johnson.

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Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

Контекст:

Джессика Альба родилась в 1981 году в Калифорнии. Сниматься в кино начала в 13 лет. Известность актрисе принесла роль в сериале “Темный ангел” (2000–2002).

Альба замужем за продюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: дочерей Онор Мари (2008), Хэвен Гарнер (2011) и сына Хэйеса (2017).

В 2011 году Альба стала соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты.

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