Прививку от COVID-19 необходимо будет делать каждый год – глава BioNTech

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации.

Шахин ожидает, что в будущем будут проводиться ежегодные повторные вакцинации, аналогичные вакцинации против гриппа.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии подтвердили 257 млн случаев COVID-19, 5,1 млн человек умерли.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В мире ввели почти 7,4 млрд доз вакцины.

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