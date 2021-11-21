Мнение: Недопустимый вызов усилиям человечества по охране экологической среды

Пока Грета Тунберг занимается какой-то фигней, посольство КНДР в России разоблачает преступную политику японского режима, который сливает радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в мировой океан, наплевав на предупреждения экологов, а также заведомо обманывает японский народ по поводу реального положения дел с радиоактивным заражением прилегающих к АЭС районов, где растет заболеваемость раком.

Недопустимый вызов усилиям человечества по охране экологической среды

Недавно Японский комитет по регулированию атомной энергии признался, что в последние годы в ходе морского контроля в акватории вокруг АЭС «Фукусима» все еще неправильно устанавливали нижнее предельное значение радиоактивных веществ.

Итак, стало ясно, что ситуация с радиоактивным загрязнением окружающих районов АЭС «Фукусима» совсем не соответствует опубликованным правительством данным анализа, тем более, она значительно более критическая, чем сообщаемая.

Раньше власти Японии вызвали обвинения разных слоев общества из-за того, что вынесли оправдательный приговор подсудимым в суде над бывшей администрацией АЭС «Фукусима», которая не приняла меры, несмотря на возможность цунами, и привела к увеличению ущерба от аварии АЭС.Это не что иное, как очевидный пример, показывающий антинародную позицию правительства Японии, которое считает жизнь и безопасность народа неважным.

До сих пор Япония в связи с аварией АЭС «Фукусима» утверждала, что «полностью разрешены» все вопросы. А также о радиоактивной загрязненной воде,о которой к изумлению международного сообщества, даже нагло заявила, что «концентрация на таком низком уровне, что можно пить».

Но, как известно, окружающие районы АЭС «Фукусима» по-прежнему находится в состоянии сильного загрязнения, а также из-за последствий разрушения экологической среды десятки тысяч людей влачат жалкое существование в убежищах. И среди людей, которые вернулись в родной край после мучительной жизни в убежище, увеличивается число больных раком.

Если власти Японии имели бы интерес к жизни и безопасности народа, то они придали бы большое значение этому факту и серьезно относились бы к контролю радиоактивных веществ.

Но только в этот момент, когда больше невозможно скрыть проблему, политики признались в неправильном установлении нижнего предельного значения радиоактивных веществ. Они, не говоря уж о прошении извинения у народа за свой поступок, стремятся только скрыть свою вину, оправдываясь причину ошибки тем, что в мае прошлого года при замене контрольной единицы неточно передали норму проверки.

Не довольствуясь этим, Япония, выдавая радиоактивную загрязненную воду АЭС за «чистую воду», опубликовала свою позицию, что не отменит ее слив в открытое море. Нет никакой гарантии того, что ошибка в контроле морской воды, допущенная из-за неправильного установления нижнего предельного значения радиоактивных веществ, не повторится и в проверке радиоактивной загрязненной воды.

В особенности, в случае слива радиоактивной загрязненной воды в море у Фукусимы, где сильное морское течение – через несколько лет радиоактивные вещества распространятся по всей акватории мира. Тем не менее, Япония именно в данный момент, когда все еще увеличивается озабоченность международного сообщества по поводу радиоактивной загрязненной воды АЭС «Фукусима», опять официально опубликовала свою позицию по отношению ее выпуска в море, и тем бросила прямой вызов усилиям человечества по охране чистой экологической среды.

Выпуск радиоактивной загрязненной воды в море – это преступление, откровенно и намеренно обрушивающее на человечество ядерную катастрофу. Японские правители должны отказаться от циничного поведения, поскольку ради своих эгоистических целей не только нарушают жизнь и безопасность народа своей страны, но и без колебания разрушают среду Земли и жертвует человечеством.

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