Польша допустила возможность полного закрытия границ с Белоруссией из-за мигрантов

В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», – отметил Моравецкий, передает РИА «Новости».

По его словам, Польша готова на применение этой ступеньки эскалации, то есть закрытие очередных переходов, закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко.

При этом польский премьер надеется, что белорусские власти разрешат кризис, отправив мигрантов по домам. «Мы хотим дать шанс Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко) сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения. В первую очередь мы закрыли переход в «Кузнице», – сказал он.

Ранее в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.