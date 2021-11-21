Ученые: Глобальная катастрофа на Земле случилась 13 тысяч лет назад из-за упавшего астероида

Специалисты Витватерсрандского университета выяснили, что крупная катаклизма на Земле произошла 13 тысяч лет назад. Причиной оказался обрушившийся астероид или комета.

Глобальное похолодание случилось в 10730-9700 годах до н. э. тогда на планете исчезло много животных. Исследователи анализировали породы, обнаруженные в период работ в торфяных месторождениях в Лимпопо. Специалисты нашли концентрирование платины, имеющуюся в составах астероидов и комет.

Исследователи сообщают, что открытие говорит о том, что Земле пришлось столкнуться с огромным космическим предметом, что привело к климатическим изменениям из-за распространения сажи в атмосфере. Специалисты считают, что объект обрушился на север Гренландии, так как там имеется кратер 31 километр в диаметре, сформировавшийся 12 800 лет назад. Платину выявили и в породах в Мексике, Северной Америке и Евразии.

Источник: novostivl.ru