 

В США в аэропорту произошла стрельба, есть пострадавшие

21.11.2021, 12:58, Новости дня
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Примерно в 13.30 по местному времени сотрудники аэропорта начали обыск сумок в главном контрольно-пропускном пункте аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте. 

Во время досмотра один из пассажиров выхватил из своей сумки пистолет и открыл огонь. После чего он бросился бежать в направлении выхода из терминала и скрылся.

Согласно предварительным сообщениям, три человека получили не опасные для жизни травмы. В управлении отмечают, что пострадавших может быть больше.

Всего в 2021 году в контрольно-пропускных пунктах аэропорта Атланты обнаружили более 450 единиц огнестрельного оружия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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