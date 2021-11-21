 

“Евромайдан стал для Украины веховым моментом развития нации”. ЕС поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

21.11.2021, 12:58, Новости дня
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“Сегодня в День достоинства и свободы Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации”, – говорится в сообщении.

Представительство отмечает, что ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех боровшихся за них.

* Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них. pic.twitter.com/1vmMKvYSBD

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 21, 2021

Контекст:

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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