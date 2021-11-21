 

“Трусы до сисек натянула”. Блогер Стужук в секси-бикини показала роскошные формы со всех ракурсов

21.11.2021, 12:58, Новости дня
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“Вот эти фотографии даже подписывать не хочется. Я себе тут очень нравлюсь. Да-да, ваш любимый купальник”, – подписала она публикацию.

Фото Стужук собрали больше 150 тыс. лайков.

“Воу, воу, вот это мамасита”, – оставила свой коммент slavo4ka_insta, имея в виду, что в странах Латинской Америки “мамаситами” называют сексуально привлекательных девушек.

“Пушка”, – написал под фото familyzevs.

“Только не надо говорить, что ты не подумала, что трусы до сисек натянула”, – прокомментировала larisakhramtsov.

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Контекст:

София Стужук – украинский Instagram-блогер, пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук, умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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