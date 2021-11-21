Байден намерен баллотироваться в президенты в 2024 году – The Washington Post

По данным издания, о планах участвовать в выборах Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его рейтинга Байдена, который упал до 40%.

По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, “единственное, что он слышал – что Байден планирует снова баллотироваться”, и бывший сенатор “рад этому”.

В то же время бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не станет баллотироваться, “если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально”.

Контекст:

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его соперник – тогдашний президент Дональд Трамп – 232.

В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.

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