Из лагеря беженцев на белорусско-польской границе госпитализировали около 100 человек

Из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе около 100 мигрантов было госпитализировано, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

«Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники – это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек», – сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр, передает РИА «Новости».

Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.

По ее словам, часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. «Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом», – добавила она.

Ранее сообщалось, что логистический центр «Брузги», где размещены беженцы с белорусско-польской границы, посетила делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом.