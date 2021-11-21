Литва отреагировала на понижение уровня дипотношений с Китаем

Вильнюс сожалеет о решении КНР понизить уровень дипломатических отношений между странами, сообщили в МИД Литвы.

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать [в Вильнюс своего] посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», – передает сообщение ведомства ТАСС.

«Литва еще раз подтверждает приверженность принципу «одного Китая», но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны», – добавили в МИД Литвы.

Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.