Стало известно, где похоронят Гаркалина

Народного артиста РФ Валерий Гаркалина, умершего 20 ноября от последствий коронавируса, похоронят на Миусском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба ГИТИСа.

«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.

Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.