Эксперт Шимов: Помощь Белоруссии Украине – это шанс для Лукашенко сохранить многовекторность

Александр Лукашенко всегда стремился сохранить многовекторный курс на внешнеполитическом поле. Из-за событий, происходящих в Белоруссии после последних президентских выборов, это становится делать сложнее.

Западные политики оказывают существенное давление на последнего диктатора Европы. В таких обстоятельствах Батьке приходится делать шаги в сторону выгодного сотрудничества.

Политолог Всеволод Шимов считает, что взаимоотношения Белоруссии и Украины носят взаимовыгодный характер. По мнению специалиста, у руководств двух стран есть серьезные политические разногласия, при этом в экономическом плане государства поддерживают тесные связи.

Шимов подчеркнул, что Киев сотрудничает с Минском для того, чтобы Александр Лукашенко не склонялся в сторону внешнеполитического курса Москвы. Кроме того, Белоруссия имеет шанс сохранить остатки многовекторности и контролировать влияние России, отметил специалист.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил о том, что Белоруссия не имеет ничего против того, чтобы продавать электроэнергию Украине. Батька заявил, что обычные люди не должны страдать из-за политики.