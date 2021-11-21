 

Названы самые востребованные для покупки квартир районы Москвы

21.11.2021, 12:48, Разное
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Многие наши соотечественники также предпочитают такие районы как Люблино, Хорошево-Мневники и Западное Дегунино. Аналитики рассказали, что в третьем квартале текущего года средняя стоимость
квадратного метра на столичном первичном рынке составила 274,4 тысячи рублей. Это на 47% больше данных того же периода минувшего года.

По данным “Авито-Недвижимость”, больше всего людей привлекают новостройки в поселениях Сосенское, Десеновское и Внуковское. Средние цены на жилье в них за год возросли почти на 25%. Вероятной причиной назвали больший объем ввода нового жилья в этих районах, а также более или менее доступная стоимость недвижимости.

Россияне часто покупают студии, двухкомнатные квартиры и квартиры со свободной планировкой. Ранее аналитики озвучили наиболее популярные регионы
России для покупки жилья. Так, в первую тройку вошли столица, Подмосковье и Краснодарский край.

Недавно россиянам назвали условия для освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья. Нововведение будет касаться тех, у кого двое и более наследников.

Как писали “Дни.ру”, недавно эксперты выяснили перспективы снижения цен на недвижимость в нашей стране. Они заявили, что ждать быстрого улучшения условий в этой области не приходится. Напомним, ранее российским должникам пригрозили арестом квартир.



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