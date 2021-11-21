Наталия Орейро получила гражданство Российской Федерации

21.11.2021, 13:36, Новости

Теги: Развлечения, СМИ

Наталия Орейро – знаменитая певица и актриса. Буквально на днях она получила гражданство Российской Федерации. Как сообщает брянский новостной сайт , вместе с ней гражданство РФ получил и ее сын. Она принесла присягу и торжественно сообщила, что всей душой любит Россию. Церемония вручения документа прошла в российском посольстве, которое находится в Буэнос-Айресе.

А началось все с программы «Вечерний Ургант». Несколько лет назад знаменитость приняла в ней участие и в шутливой форме попросила гражданство у президента нашей страны. Она также заявила, что считает себя настоящим русским человеком, и никто в мире не может похвастаться такой любовью к России.

Посольство России, которое располагается в Аргентине, предложило певице подать документы. Она недолго думала и занялась этим вопросом. Документы были собраны в рекордно короткое время и сданы в посольство.

Президент Российской Федерации В. В. Путин присвоил гражданство знаменитой актрисе и певице. Получил гражданство и ее сын. Орейро заявила, что это огромная честь для нее. Помимо правительства нашей страны она поблагодарила и всех россиян, за то, что они очень мудрый и гостеприимный народ с которым хочется дружить.

О том, что Орейро оформляет документы и хочет получить гражданство РФ, поклонники звезды узнали летом 2020-го года. В очередном интервью она сообщила, что все необходимые бумаги уже поданы и Наталия вместе с сыном с нетерпением ждет решения.

Н. Орейро знают многие. Звезда появилась на свет в Монтевидео, но жить в уругвайской столице не захотела. В Аргентину она переехала сразу же после окончания школы. Карьера звезды началась складываться именно в этот период.

Весь мир узнал Орейро благодаря сериалу, который транслировали по многим каналам. «Дикий ангел» открыл актрисе дорогу в большое кино. Она сыграла роль Милагрес, которую до сих пор помнят многие зрители.

Но на достигнутом актриса не остановилась. Она стала петь, и у нее отлично получалось совмещать эти два занятия. Один за другим выходят 4-е студийных альбома, которые быстро разлетаются.

В Россию звезда приехала только в начале 00-х. Она всегда с теплотой и любовью высказывалась о России. По ее словам, с русскими людьми у нее духовная связь и она может с легкостью найти с ними общий язык.

Певица приняла решение ежегодно посещать Россию и радовать своих фанатов новыми песнями в живом исполнении. У нее даже появился собственный фан-клуб, который очень сильно полюбился Орейро. Звезда начинает активно учить язык и понимает, что ей легко даются времена и трудные обороты. Какие-то хиты были переведены на русский, и она охотно их исполняет.