Ученые выявили запах тела, успокаивающий мужчин и раздражающий женщин

Израильские исследователи Института Вейцмана открыли аромат тела, который помогает успокоить мужчин, но нервирует женщин. Информацию опубликовали в издании Science Advances.

Гексадеканал имеется в дыхании людей, их фекалиях. Также летучий компонент выделяется с кожей, он без аромата, но считывается людьми. Ева Мисхор, автор научной работы, сообщила, что благодаря веществу люди на подсознательном уровне коммуницируют между собой. Специалисты не разобрались, при каких факторах тело его производит.

Эксперты приняли решение узнать, как химический компонент действует на поступки людей. Они выбрали 60 женщин и 60 мужчин возрастом от 21 до 34 лет и просили их поиграть в онлайн-игру. Перед этим все участники понюхали масло гвоздики, но 50% испытуемых в него подложили этот компонент.

Игру подстроили так, что в конкретный этап она стала видеться предвзятой. При этом был вариант «взорвать» конкурентов с различной силой. Итоги опыта показали, что женщины, обонявшие вещество, были на 17,6% агрессивнее. Мужчины после такого же действия на 18,4% имели спокойные реакции.

Далее провели участникам МРТ, которая продемонстрировала, что гексадеканал, как у мужчин, так и у женщин усиливал активность в отделах мозга, которые связаны с определением социальных сигналов. После провокаций активность нейронов, соединяющих области с центрами агрессии, у женщин усилилась. У мужчин же подобная активность снизилась. Ученые хотят узнать мотивы таких разных реакций.

Источник: www.e-vesti.ru