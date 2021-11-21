Польский генерал – наша граница уже никогда не будет прежней

Польский генерал Ярослав Стружик не верит в то, что конфликт на польско-белорусской границе перерастёт в войну. В беседе с Onet он называет это экстремальным сценарием. Но при этом, по словам военного, нельзя не учитывать новых реалий. Поэтому Стружик уверен, что новые провокации со стороны Белоруссии при закулисной поддержке Москвы просто неизбежны.



Reuters

Конфликт на польско-белорусской границе, скорее всего, не выльется в войну, уверен польский генерал Ярослав Стружик. «На мой взгляд, это экстремальный сценарий, который всегда нужно принимать во внимание, но я лично в него не верю. Здесь впервые в жизни я вынужден согласиться с Ярославом Качиньским, который говорил то же самое. Классическая война никому не нужна. Польша — это не пуп мира. Приграничные инциденты случаются, к примеру между Турцией и Грецией. Солдаты погибали, а никакой войны не было», — рассказал он в беседе с Onet.

По его мнению, скорее всего, стоит ожидать очередных провокаций на границе с

с применением оружия или бомб неизвестного происхождения, которые впоследствии можно было бы приписать польской стороне. Более того, он не исключает событий похожего масштаба, но с участием белорусского или русского населения на территории самой Польши, которые будут направлены против неё и восприняты как нападение на меньшинство. «Как мы можем догадаться по предыдущим действиям Владимира Путина, они получат какой-то непосредственный ответ со стороны РФ — либо со стороны Белоруссии, но по инициативе Москвы», — объяснил он.

В беседе польский генерал обращает внимание на то, что всегда, когда наступает скопление оружия в ситуации высшей степени политического контекста, такие провокации неизбежны. «Но прежде всего, и это я хочу подчеркнуть, что мы должны быть готовы к провокациям на протяжении длительного времнени, направленным против нас на нашей восточной границе. Это уже никогда не будет прежняя граница», — констатировал военный.

«Во-первых, это не будет та самая граница, потому что мы там поставим забор. Во-вторых, Путин и Лукашенко увидели, что их действия на границе приносят результаты. Это означает, что они будут сохранять и усиливать похожую напряжённость и в будущем. Это будут несколько иные действия, нежели на российско-украинской границе, но события в этом регионе наглядно показывают, что президент РФ эффективно поддерживает тревожное состояние. И это уже продолжается почти восемь лет», — разъяснил он.

Ярослав Стружик считает, что польским властям следует соответствующим образом подготовиться к такой долгосрочной политике России. Вполне возможно, что Владимир Путин решится перебросить дополнительные войска на территорию Белоруссии, ближе к польской границе. «Белоруссия уже перестала быть относительно мирным соседом Польши. Ситуация изменилась до такой степени, что мы должны признаться себе: наша граница с Россией стала на 418 километров длиннее, и именно так должны это воспринимать лица, которые принимают решения в нашем государстве. В ближайшее время мы будем задаваться вопросом: «Это ещё по-прежнему Белоруссия или уже Россия?» — подчеркнул он.

Под понятием должной подготовки польский военный имеет в виду политическое и экономическое измерение, включая санкции. ЕС и НАТО должны ускорить процесс принятия решений в этом плане. У Минска разные интересы со странами ЕС и НАТО, поэтому санкции действуют на всех и надо найти оптимальное решение. Второй аспект — военный. Возможно, стоит рассмотреть возможность увеличения численности войск НАТО в Польше и Балтийских странах. Он обращает внимание на то, что ситуация на границе — это не военный, а приграничный конфликт, где основная роль возлагается на пограничную службу и полицию.

По мнению польского военного, уровень польской дипломатии плачевный: «Мы преодолели барьеры дипломатической логики. Хуже быть не может, так что, может быть, это и вселяет надежду». Он говорит, что дипломатия строится годами, чтобы действовать в кризисных ситуациях, например, на польско-белорусской границе, а также в условиях войны. Дипломатия — это первый шаг к предотвращению различных кризисов. Сегодня Польша оказалась в сложной ситуации. Более того, кроме европейских стран, ей надо поддерживать каналы связи с Белоруссией и Россией с целью предотвращения обострения ситуации. «Диалог — это фундамент. С этого нужно начинать», — резюмировал он.