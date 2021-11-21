В Украине “красному” уровню эпидемической опасности соответствуют Киев и 18 областей – Минздрав

Речь идет о Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Закарпатская, Полтавская и Харьковская области соответствуют “желтому” уровню, а Кировоградская. Тернопольская и Чсерновицкая – “желтому”.

Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (69,6; 67,1 и 64,9).

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

По состоянию на 21 ноября в стране подтвердили 3,3 млн случаев COVID-19, умерло 81,3 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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