“Ангельская красота”, “Просто невероятная”. Дочь Белуччи и Касселя раздвинула ноги на новом фото

“Атмосферно”, – подписала фото 17-летняя Дева.

Подписчики поставили под публикацией больше 60 тыс. лайков и написали две сотни комплиментов.

“Дева, ты просто невероятная”, – прокомментировала iam.roxyyyy.

“Нереальная девушка”, – написал notdeadhansel.

“Ангельская красота”, – отметил artur_sergeev83.

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Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Контекст:

Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 года в Риме. Она старшая дочь Белуччи и Касселя. Дебют Девы как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

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