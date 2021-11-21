 

“Хотел выбросить меня из окна”. Успенскя рассказала об избиениях и издевательсвах мужа

21.11.2021, 12:04, Новости дня
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“Я не хотела, чтобы знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает. У меня был концерт в России и я должна была перед концертом быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что мы отменили пресс-конференцию… И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка (дочь Успенской. – “ГОРДОН”) была свидетельницей”, – вспоминает она.

По словам певицы, Плаксин терял над собой контроль, когда выпивал. 

“По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня пригласили за стол, он подошел сзади, схватил меня за хвост и по всему залу за волосы тащил… Когда он был трезвый, мог сказать: “Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица, ты посмешище”, – рассказала Успенская.

Сейчас певица не понимает, почему она так долго терпела унижения. Но тогда она прощала мужу все его выходки и даже оправдывала его.

“Это знали те, кто был со мной рядом – домработница, водитель. Но все молча это все хавали… Я понимала, что он жалкий человек, трус, но я его щадила, пыталась поставить на пьедестал”, – говорит звезда.

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

19 сентября артистка выступила в Киеве в рамках гастрольного тура по Украине. Приглашенной гостьей на концерте Успенской в Киеве была Каменских. В последний раз Успенская проводила всеукраинский тур в 2019 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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