Сальму Хайек раскритиковали за платье, в котором она получала звезду на аллее алавы
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На фото 55-летняя актриса позирует в компании дочери Валентины, мужа – французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, а также американского актера Адама Сэндлера и американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, с которыми актриса работала в разное время.
“Вот оно! Мы все сделаны из звездной пыли”, – подписала она публикацию.
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На церемонию открытия именной звезды Хайек пришла в платье от Alexander McQueen. На страничке модного дома в Instagram были опубликованы фото с мероприятия, однако, под публикацией подписчики раскритиковали наряд актрисы.
“Сальма лучшая, но это платье не для нее”, – написала erikginelli.
“Я люблю ее, но ей нужно уволить стилистов”, – прокомментировала ivanaelsaa.
“Нелепость. Где были стилисты Сальмы, которая может позволить себе любое платье в мире? И почему юбка-тюльпан? Это настолько нелепо и архаично. В целом устаревший крой костюма. Все это придает Сальме возраст и создается впечатление тяжелого образа”, – отметила julia_beautyforever.
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Контекст:
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – “От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.
Хайек и Пино поженились в 2009 году. Дочь Валентина родилась у пары в 2007-ом.
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