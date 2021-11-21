 

Представители ВОЗ посетили лагерь беженцев на белорусско-польской границе

21.11.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Логистический центр «Брузги», где размещены беженцы с белорусско-польской границы посетила делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом.

Делегация ознакомилась с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания, передает РИА «Новости».

Кроме того, представители ВОЗ пообщались с работающими в лагере врачами.

«Если (у мигранта) какой-то сложный случай, мы отвозим их в городскую больницу в Гродно», – рассказали медики,

По их словам, за последние дни госпитализировано около 100 человек, в основном с пневмонией и обострением сахарного диабета.

Ранее в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Израиль закупит 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19. Минздрав страны пока не дал разрешения на ее использование

05.05 / Младшая дочь Уиллиса и Деми Мур объявила о помолвке с режиссером

20.04 / Названы преимущества вакцины от коронавируса в виде молочного напитка

03.09 / “Какая красивая и счастливая пара”. Alyosha позировала в объятиях мужа

19.10 / Телеграф – «Мисс Украина Вселенная» объяснила, почему говорит на русском

23.11 / Ермак выздоровел от COVID-19, а Зеленский ждет контрольного теста

14.01 / Чиновница в Югре ввела режим ЧС, чтобы помешать бизнесмену отремонтировать дорогу

16.08 / Эксперты выяснили, от чего зависит мотивация

06.07 / В Израиле оценили сообщения о нападении на ядерный объект в Иране

11.08 / Туристка из Москвы попала «в плен» к ежевике в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика