 

Турция упрекнула Грецию за враждебность

21.11.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Греция говорит о необходимости диалога с Турцией, однако ежедневно продолжает выступать с враждебными и провокационными заявлениями в адрес Анкары, сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

Он добавил, что Афины не могут смириться с тем, что Турция играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности не только в своем регионе, но и в ближайшей географии, передает агентство «Анадолу».

«Греция пытается конкурировать с Турцией по каждому вопросу, предпочитает вместо сотрудничества наращивать напряженность и создает искусственные союзы против Анкары. Однако все эти усилия греческой стороны тщетны», – сказал Бильгич.

Турция призывает Грецию к благоразумию, честности и искренности, добавили в МИД страны.

Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.

Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш заявил, что в случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Трамп обвинил Байдена в одном из величайших поражений в истории

22.09 / Грузия начала строить новую дорогу по направлению к России

17.10 / В Сахаре сохранилось 2 миллиарда деревьев

04.09 / Игорь Луценко: Пожар в костеле Святого Николая и разрушение Гостиного двора произошли из-за халатности Минкульта. Ткаченко стоит освободить место министра

04.04 / В «Ритуале» опровергли вскрытие колумбария на Ваганьковском кладбище

14.03 / Появились сведения о пострадавших при крушении Ан-26 в Казахстане

04.10 / «Молодежка ОНФ» провела всероссийскую акцию «Спасибо, доктор»

07.07 / В Германии 500 человек поместили на карантин из-за коронавируса в многодетной семье

20.01 / В центре Мадрида произошел взрыв. Разрушено пять из семи этажей здания

24.12 / Раненная в результате стрельбы на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика