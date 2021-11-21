Турция упрекнула Грецию за враждебность

Греция говорит о необходимости диалога с Турцией, однако ежедневно продолжает выступать с враждебными и провокационными заявлениями в адрес Анкары, сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

Он добавил, что Афины не могут смириться с тем, что Турция играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности не только в своем регионе, но и в ближайшей географии, передает агентство «Анадолу».

«Греция пытается конкурировать с Турцией по каждому вопросу, предпочитает вместо сотрудничества наращивать напряженность и создает искусственные союзы против Анкары. Однако все эти усилия греческой стороны тщетны», – сказал Бильгич.

Турция призывает Грецию к благоразумию, честности и искренности, добавили в МИД страны.

Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.

Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш заявил, что в случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники.