 

Из багажника попавшего в ДТП автомобиля под Петербургом выпал труп

21.11.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 «Петербург – Сортавала». В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в десяти метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, передает «Интерфакс».

Отмечается, что водитель и двое пассажиров хотели скрыться с места аварии, но полиция их задержала. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян, передает РИА «Новости».

Причины его убийства, которое совершили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга, пока не известны. Злоумышленники планировали отвезти труп в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки.

Задержанных допросят следователи.

Накануне после столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Times – Макрон воспользовался годовщиной смерти Наполеона для агитации среди правых

17.09 / “Как он туда поместился?”, “Вы хоть его достали?” Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына

05.07 / В Запорожье суд отпустил под личное обязательство обвиняемого в разгоне Майдана экс-начальника управления милиции

31.10 / Вакцинация от COVID-19 в Украине. Инфекционист Голубовская призвала “оставаться людьми”

26.08 / США закрыли КПП аэропорта в Кабуле

26.03 / “Не люблю зарекаться”. Горбунов высказался о возможном переходе из шоу-бизнеса в политику

08.06 / В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID-19

06.08 / Лукашенко ответил на «нытье, писки и крики» о судьбе задержанных россиян

14.06 / Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»

27.08 / Ягольник: 100 млн грн, честно заработанных украинским шоу-бизнесом в 2021 году, осели в чиновничьих карманах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика