Из багажника попавшего в ДТП автомобиля под Петербургом выпал труп
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В результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 «Петербург – Сортавала». В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в десяти метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, передает «Интерфакс».
Отмечается, что водитель и двое пассажиров хотели скрыться с места аварии, но полиция их задержала. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян, передает РИА «Новости».
Причины его убийства, которое совершили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга, пока не известны. Злоумышленники планировали отвезти труп в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки.
Задержанных допросят следователи.
Накануне после столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.
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