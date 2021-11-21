Мнение: Наследство

Госкорпорация “Роснано”, которую долгие годы возглавлял Анатолий Чубайс, накопила долгов на десятки миллиардов рублей. В связи с этим компания хочет провести реструктуризацию бизнеса. Представители “Роснано” поставили цель «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга».

Мосбиржа экстренно приостановила торги сразу 9 выпусков облигаций компании, размещенных в период с 2014 по 2020 годы. Их общий объем — около 70 миллиардов рублей.

Чубайс напоминает коуча, который якобы бросил свой многомиллионный бизнес исключительно для того, чтобы научить разных неудачников, как зарабатывать миллионы. Просто из чувства глубокого человеческого сострадания к ним. И что интересно, такие всегда находятся.

Что точно умеет делать Чубайс, и умеет хорошо – это увлекательно рассказывать про будущие прорывы. Когда прорывы грозят обернутся бьющим из-под земли фонтаном вторичного продукта, он плавно перемещается в другую зону и продолжает прерванный разговор о перспективах. А фонтан затыкает кто-то другой.

Сейчас Чубайс зажигает про водородную энергетику и будущее, в котором те, кто сделает на нее ставку, будут грести лопатой баснословные прибыли.

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