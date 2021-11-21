Летуны: готовность адаптироваться к новой среде и другие преимущества частой смены работы

Стабильность и предсказуемость с возможностью долгосрочного планирования считается одним из главных плюсов на работе. Но так бывает не всегда, и по тем или иным причинам люди вынуждены продолжать карьеру уже на других местах. У некоторых сотрудников вырабатывается даже привычка часто менять работу. Уже на уровне подсознания они могут приближать момент очередного перемещения, прилагая для этого усилия. Но так ли полезна эта привычка? Есть ли в ней положительные моменты? Как минимум 4 позитивных фактора вполне могут иметь место.

Готовность адаптироваться к новой среде

Не каждый работодатель может в полной мере удовлетворить запросы сотрудника, даже если он высоко ценится как профессионал. И даже если на первых порах будут оптимальные условия, никто не даст гарантии, что в будущем ситуация не изменится в худшую сторону. Например, при обновлении руководства. Тут и возникнет потребность смены места даже у сотрудника, который не склонен к частым перемещениям. Однако лучше всего к этому будут готовы именно «летуны». Они привыкли к изменениям, нормально себя чувствуют в новом коллективе и быстро приспосабливаются к новой рабочей обстановке. Адаптивность в более узком смысле может касаться и освоения высоких технологий с инновациями, что тоже будет плюсом.

Новый опыт и знания

Ничто так не способствует расширению кругозора и получению нового опыта, как смена обстановки. Нет совершенно похожих предприятий и коллективов. Каждая трудовая среда отличается собственной атмосферой, условиями и возможностями. Даже профессиональные задачи специалиста одного профиля на разных местах могут отличаться, хотя бы ресурсами для их выполнения. Смена работы позволяет эффективнее развивать новые навыки и способности, расширяя и спектр карьерных возможностей.

Высокие шансы на рост зарплаты

Очень маловероятно, что решение о смене работы будет продиктовано желанием устроиться на место с меньшей оплатой труда. С большей вероятностью целевой как раз будет более достойная с точки зрения зарплаты должность. Конечно, на это можно рассчитывать не всегда, и в каких-то ситуациях другие факторы будут ключевым мотивом для смены работы. Но мобильные сотрудники в любом случае имеют больше возможностей для улучшения карьерных позиций просто в силу их гибкой адаптации на рынке труда.

Репутационные преимущества

Работники, которые рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с одной компанией, также вынуждены будут нести все ее репутационные издержки. Это может выражаться в разных факторах: от успеха в поиске новой работы до взаимодействия с клиентами. Например, обанкротившаяся компания имеет плохой имидж, и ее сотрудники могут испытывать сложности в дальнейшем построении карьеры. Иначе обстоят дела в случае с «летунами». Они могут вовремя покинуть компанию, заранее зная о грядущем кризисе по внутренним индикаторам. Кроме того, обширная трудовая биография с широким списком рабочих мест исключает фактор репутационного пятна от сотрудничества с одной провалившейся компанией.