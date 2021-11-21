Праздничная укладка за 30 секунд: нужен платок и резинка

Шикарную прическу можно получить за считанные секунды, если воспользоваться способом, который продемонстрировала одна женщина в “Тик Ток”, а затем повторила другая представительница прекрасного пола. Идея становится особенно актуальной накануне приближающихся новогодних и рождественских праздников. Для создания великолепного образа понадобятся длинные волосы, резинка и шелковый платок или шарф.

Праздничная прическа в несколько мгновений пошагово

Каждая представительница прекрасной половины человечества, несомненно, добавит в данный образ и свою изюминку, но сам замысел остается великолепным.

Сначала требуется завить пряди любым известным вам способом, создав игривые локоны на концах.

Если вы обладаете кудрявыми волосами от природы или предварительно делали долговременную укладку, то этот шаг следует опустить.

Следуем далее. Необходимо собрать локоны в высокий конский хвост, но вытянуть при этом только часть волос и закрепить резинку таким образом, чтобы пучок с завитыми прядями оказался на том месте, где должна быть челка.

Затем используем шелковый платок. Его следует обернуть вокруг резинки и закрепить, создав утонченный бант.

Возможность импровизации

На каждом этапе есть шанс поэкспериментировать. Кудрявые пряди, например, можно закрепить не только вместо челки, но и сбоку или на макушке.

При использовании шелкового платка можно заменить его тонким шарфом, а бант завязать либо над завитыми локонами, либо сбоку или сзади.

В любом случае прическа будет создаваться легко и быстро. Платок при необходимости можно закрепить заколками.

Окончательный результат будет потрясающим. Об этом говорят множество комментариев к видеоролику.

Идею создания прически просмотрели более трех миллионов пользователей. Все они оценили, насколько легко и быстро женщина может преобразиться и быть готовой к празднику или вечеринке.