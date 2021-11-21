 

Мнение: Зачем австралийцы едут на Алтай?

21.11.2021, 11:18, Разное
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Я прикрепил к посту видео молодых австралийцев, приехавших жить в Россию. Сейчас они оформляют вид на жительство и живут где-то рядом с Новосибирском, а дальше планируют открыть большую ферму на Алтае, чтобы «растить детей здоровым образом, бояться Бога и быть хорошими гражданами».

Видео идёт с русскими субтитрами. Вначале ребята рассказывают про себя и свою жизнь в Австралии, а непосредственно про Россию начинается с отметки 15:03.

Ютуберы здорово помогли другим блогерам. Вот взять хотя бы это видео — там и «ставьте лайк», и «деньги шлите вот на этот кошелёк», и даже «смотрите, какая классная кружка для путешествий, покупайте». Спасибо Ютубу, в комментариях Живого Журнала и Дзена стало гораздо спокойнее — вопль «автор проплачен» раздаётся уже не по три раза в день, как вы былые времена, но только по три раза в неделю.

Вот видео с канала других австралийцев из Новосибирска. У них радостное событие, они получают разрешение на временное пребывание в России, после чего празднуют достижение в грузинском ресторане:

https://www.youtube.com/watch?v=AialGZiyqs0

Почему конкретно эти австралийцы решили переехать в Россию, я не знаю, могу только догадываться. А вот американская уже история ветерана, посетившего госпиталь в США по какому-то экстренному поводу:

https://www.reddit.com/r/pics/comments/qqdi91/my_visit_to_the_er_as_a_veteran_this_is_what/

Судя по счёту, ему сделали две каких-то процедуры с желудком — промывание и клизму, может быть. За это врачи выставили счёт в 12 тысяч долларов (900 тысяч рублей). Опытные американцы предположили, что страховая предложила врачам значительно меньшую сумму, — 100 тысяч рублей, допустим, — и врачи согласились на скидку. Ветеран подтвердил — именно так всё и было.

Медицина в США чудовищно коррумпирована. Она весьма развита технологически, и если у вас есть деньги, вы можете получить самое передовое лечение. Однако в том, что касается финансовых вопросов, американская медицина находится даже не на африканском, а на средневековом уровне. Сначала вам выставляют счёт на завышенную в 100 раз сумму, а потом страховая торгуется с врачами и сбивает цену, так что в итоге обычно переплачивать приходится только в 10-15 раз.

Понятно, что простые американцы от этого не в восторге. Во-первых, иногда им не везёт, и тогда приходится платить в полный рост — вот ту самую стократную цену безо всяких скидок. Это одна из частых причин банкротства в Америке. Во-вторых, переплата в 10-15 раз — это тоже очень неприятно, особенно в век интернета, когда можно сравнить цены в своём городе с ценами в нормальной стране.

Давайте сравним с капиталистической Россией, в которой клиники живут в ситуации здоровой конкуренции. Полная проверка ЖКТ в хорошей клинике — ФГДС, ФКС, всё это в медикаментозном сне и с предварительным ЭКГ стоит 17 тысяч рублей. Сравните порядок цен — 900 тысяч за две простые процедуры в США против 17 тысяч за сложное комплексное обследование в России. Такую разницу нельзя оправдать ничем.

Другой комментатор пишет, что ему делали плановую операцию на носе, это обошлось в 63 тысячи долларов. Для сравнения, в России подобное стоило бы около 50 тысяч рублей — или было бы бесплатным, по ОМС, если бы пациент решил сэкономить. Опять-таки, разрыв стократный.

Да, дальше комментатор поясняет, что страховая сбила цену вдвое до 32 тысяч долларов, при этом с самого пациента содрали только 6 тысяч долларов, но это только слегка смягчает урон. Во-вторых, даже 6 тысяч долларов — уже очень много. Во-вторых, эти 32 тысячи не взялись из ниоткуда. Они или заложены в цену страховки, за которую американцы платят каждый месяц, или заложены в государственный бюджет, который в США и так уже трещит по всем швам.

Впрочем, я увлёкся. Америка хороша для молодых, здоровых и богатых, это давно известно. Что касается Австралии, то я буду рад узнать, какие конкретно причины заставляют австралийцев уезжать из страны. Если вы знаете точно, пожалуйста, напишите в комментариях.

Источник: Место для дискуссий



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