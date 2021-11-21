Мария Аронова рассказала о последнем разговоре с Валерием Гаркалиным

Российская актриса театра и кино Мария Аронова пояснила журналистам о последнем разговоре с коллегой по цеху Валерием Гаркалиным. Они виделись летом нынешнего года на вручении одной из премий.

Мария Аронова при личной встрече предлагала Валерию Гаркалину сняться вместе в фильме или же сделать какой-то новый спектакль. Тогда артист очень много рассказывал про талантливых студентов. Сейчас звезда фильма «Лед» с огромной уверенностью констатирует, что скончался грандиозный артист и педагог. Гаркалин был большим ребенком в хорошем смысле этого слова, он всегда отдавался профессии.

Недавно в театре был показан спектакль «Лес». Гаркалин в должен был сыграть роль Несчастливцева. Он настолько хорошо перевоплощался в своего персонажа, что другие герои являлись лишними.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября после длительной борьбы с коронавирусом. В начале октября его госпитализировали в Коммунарку. На первоначальном этапе поражение легких составляло 25%, а через несколько дней показатель вырос в три раза. За день до смерти у артиста начали поочередно отказывать внутренние органа. Попрощаться с Валерием Гаркалиным можно будет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа. Траурная церемония начнется в 12 часов дня, пишет портал «Слово и дело».