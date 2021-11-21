 

Мария Аронова рассказала о последнем разговоре с Валерием Гаркалиным

21.11.2021, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская актриса театра и кино Мария Аронова пояснила журналистам о последнем разговоре с коллегой по цеху Валерием Гаркалиным. Они виделись летом нынешнего года на вручении одной из премий.
Мария Аронова при личной встрече предлагала Валерию Гаркалину сняться вместе в фильме или же сделать какой-то новый спектакль. Тогда артист очень много рассказывал про талантливых студентов. Сейчас звезда фильма «Лед» с огромной уверенностью констатирует, что скончался грандиозный артист и педагог. Гаркалин был большим ребенком в хорошем смысле этого слова, он всегда отдавался профессии.

Недавно в театре был показан спектакль «Лес». Гаркалин в должен был сыграть роль Несчастливцева. Он настолько хорошо перевоплощался в своего персонажа, что другие герои являлись лишними.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября после длительной борьбы с коронавирусом. В начале октября его госпитализировали в Коммунарку. На первоначальном этапе поражение легких составляло 25%, а через несколько дней показатель вырос в три раза. За день до смерти у артиста начали поочередно отказывать внутренние органа. Попрощаться с Валерием Гаркалиным можно будет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа. Траурная церемония начнется в 12 часов дня, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Лукашенко пригрозил отхлестать ремнём президента НОК Белоруссии, если страна не привезёт медали из Токио

06.11 / «В России нечего кричать. Никто не услышит»

06.06 / Основатель Jacquemus Симон Порт Жакмюс и его партнер обручились

04.09 / Стилисты за зеленый цвет этой осенью: какие оттенки в моде, с чем сочетать в гардеробе

15.10 / Из русского языка уберут слово «плешивый»

17.05 / Институт русского языка им. Пушкина предложил убрать удвоенную «Л» из татарских фамилий

12.07 / Названы противопоказания для употребления арбуза

01.02 / Депутат из Химок рассказал о миллионных премиях для властей города

14.10 / Мнение: В ЛНР похитили российского наблюдателя СЦКК

21.01 / Вместо Саманты – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика