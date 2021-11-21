 

«Такого ещё не было» — в Миннесоте отмечают всплеск COVID-19 среди непривитых

21.11.2021, 11:14, Новости дня
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В больницах американского штата Миннесота резко выросло число больных коронавирусом — большинство пациентов в палатах интенсивной терапии не прошли вакцинацию, пишет CBS News. Госпитализируют также и тех, кто не сделал вовремя третью, бустерную прививку, применение которой официально одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

НОРА О’ДОННЕЛ, ведущая CBS News: А теперь мы хотим поговорить про пандемию COVID-19. Представители Минздрава выражают обеспокоенность тем, что по всей стране количество новых случаев за последние недели подскочило на 35 процентов. Также растёт число госпитализаций. В регионе Верхний Средний Запад самый большой всплеск заболевания. Больше мы узнаем от Лиз Коллин с нашего телеканала в Миннеаполисе WCCO.

ДЖОШУА ХИЛСТЕР, реаниматолог: Такого ещё не было. Я ещё никогда не видел так много людей одновременно на искусственной вентиляции лёгких.

Доктор Джошуа Хилстер работает реаниматологом в Северо-западной больнице Эббот в Миннеаполисе. Его отделение интенсивной терапии заполнено. В больнице лежат почти 328 пациентов с коронавирусом, большинство из 66 человек в реанимации находятся на аппаратах ИВЛ.

ЛИЗ КОЛЛИН, репортёр WCCO-TV: Что стало причиной такого роста (заболевших. — ИноТВ)?

ДЖОШУА ХИЛСТЕР: Без сомнений, это отсутствие вакцинации. Подавляющее большинство пациентов, которых мы видим в реанимации, не прошли вакцинацию.

На прошлой неделе число больных коронавирусом в Миннесоте подскочило почти на 50 процентов по сравнению с неделей до этого. Число госпитализаций выросло на 24 процента, причём больше всего — в категории от 30 до 49 лет.

Сьюзан Раттен провела неделю в сельской больнице в Миннесоте. Она не прошла вакцинацию.

СЬЮЗАН РАТТЕН, пациентка: Я чувствую себя виноватой, что занимаю кровать, хотя кому-то она нужна больше, чем мне.

Сейчас она дома и собирается сделать прививку.

Телеканал CBS News узнал, что на фоне роста заболевания коронавирусом по всей стране Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассматривает вопрос о разрешении с сегодняшнего дня вводить бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna. Однако 31 процент населения по-прежнему не прошёл вакцинацию.

ЛИЗ КОЛЛИН: Что будет, если люди по-прежнему будут отказываться от вакцинации?

МАЙКЛ ОСТЕРХОЛМ, директор Центра исследований инфекционных заболеваний при университете Миннесоты: Было сказано ясно и чётко: здесь нельзя затягивать. Этот вирус найдёт вас.

ДЖОШУА ХИЛСТЕР: Как дела?

В реанимации доктор Хилстер беспокоится о том, какое влияние окажет рост числа больных коронавирусом — не только на пациентов, но и на медперсонал, который их лечит.

ДЖОШУА ХИЛСТЕР: Я не злюсь на людей, которые не прививаются, некоторые мои коллеги очень злятся из-за этого. Я не злюсь, я расстраиваюсь.

ЛИЗ КОЛЛИН: В этой больнице хватит коек, чтобы принять больше пациентов, но не хватит медперсонала. А может стать ещё хуже: доктор Энтони Фаучи заявил, что госпитализируют в том числе людей, которые прошли вакцинацию, но не успели получить бустерную вакцину, а в этой больнице уже увеличилось время ожидания для желающих попасть в реанимацию. Нора?

НОРА О’ДОННЕЛ: Это напоминание о том, что пора сделать бустерную дозу, если вам она положена. Хорошо, Лиз Коллин, спасибо.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.



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