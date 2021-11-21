“У вас 100 пудов шуры-муры були”. Цибульская показала архивное фото с Dzidzio

“С днем рождения, кум. Этот парень на фотке много мечтал и ты его не подводишь”, – написала она.

“Ох у вас 100 пудов шуры-муры были”, – написал ponomar_real.

“Вы такая же молодая и красивая. Dzidzio не узнать, очень изменился. Такой чудный, молодой”, – добавила nadiia.tarasenko.

“Какие молодые-зеленые”, – отметила olia_leshchenko_.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Контекст:

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Пара вместе выпустила две песни – “Чекаю. Цьом” (2017) и “Киця” (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что “когда-нибудь еще об этом расскажут”, а пока “пусть себе люди догадываются”. Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО “Радивиловмолоко” Сергей Грисюк.

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