 

Зеленский: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь

21.11.2021, 11:10, Новости дня
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“Мы отмечаем сегодня День состоинства и свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – вот тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ, тогда бывает слишком громко. Поэтому мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаза. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не получится”, – заявил глава государства.

В обращении он упомянул украинских моряков, которые были захвачены Россией, поэта и диссидента Василия Стуса, режиссера Леонида Быкова и священника Омеляна Ковча, спасавшего евреев во время Холокоста, а также о Революции на граните в 1990 году. Оранжевой революции в 2004 году и Революции достоинства в 2013-2014 годах.

“Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: нужно быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что обладают достоинством. А потому – свободой”, – заявил глава государства.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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