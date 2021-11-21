 

В РФ выявили 36, 9 тыс. случаев коронавируса за сутки

21.11.2021, 11:06, Новости дня
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За прошедшие сутки в РФ выявили 36 970 случаев короанавируса, за все время в стране подтверждено 9 331 158 случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписано по выздоровлении за сутки 32 504 человека, за это же время скончались 1 252 пациента с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за минувшие сутки выявлено 6081 случаев коронавируса, в Московской области – 2058, в Санкт-Петербурге – 1614.

Накануне в РФ выявили 37 120 случаев коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 150.



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