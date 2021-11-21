На все одна команда — трать!

Власти Петербурга отказались выделять дополнительные средства на расселение коммуналок. Но не пожалели денег на юбилей комитета финансов и проекты музея Смольного.



Административно-деловой центр «Невская ратуша». Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Комитет финансов Смольного и бюджетно-финансовый комитет ЗакСа отклонили все депутатские поправки ко второму чтению городского бюджета-2022.

«БФК при поддержке администрации не хочет выделять дополнительные средства на расселение коммуналок (пусть этот процесс идет еще 40 лет), на поддержку НКО (субсидии которым сокращены по сравнению с предыдущими годами), на поддержку негосударственных театров, серьезно пострадавших во время пандемии. По мнению БФК и комитета финансов, эти деньги целесообразнее направить на праздники и бессмысленную рекламу, «отражающую приоритеты социально-экономического развития РФ и СПб», — возмутился депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

В приоритеты Смольного затесалось и широкое празднование юбилея самого комитета финансов — на кулуарную экспозицию по случаю его 80-летия выделили 8 млн рублей. Контракт, который обнаружила «Новая» на сайте госзакупок, заключен 1 ноября. Для сравнения:

выставка к 200-летию Достоевского в музее истории города (Петропавловская крепость) обошлась городской казне в 250 тысяч рублей.

«Современная модель комитета представляет собой уникальное явление, — говорится в техзадании. — В ней работает система, заложенная несколько веков назад, переплетаются черты, унаследованные от советского периода, особенности, привнесенные в процессе перехода к рынку, и современный, уже тридцатилетний опыт, заимствованный из лучших зарубежных моделей и самостоятельно выработанный посредством проводимых реформ. Особый столичный статус нашего города, где складывались и формировались основы государственной политики, в том числе в области финансов, наложил отпечаток на структуру и функции главного финансового органа», — поясняется в тендерной документации.

Определенная техзаданием цель контракта — «популяризация деятельности комитета финансов в контексте его исторического развития».

Правда, место для популяризации выбрано не самое востребованное как у туристов, так и у аборигенов — помещение рекреации на 5-м этаже административно-офисного центра «Невская ратуша». Да и набор экспонатов, упомянутых в ТЗ, едва ли способен вызвать особый интерес: «исторические справки», «чернильница нач. ХХ в., папки, счеты, портфель и т.п.», «инвентаризационные книги» или «тележка для бюджета».

Административно-деловой центр «Невская ратуша». Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Еще задуман некий арт-объект «Центральная инсталляция» из МДФ и акрилового стекла. Постигнуть его смысл и художественную ценность из техзадания невозможно. Там лишь сказано, что «конструкция должна включать в себя оптический светодиодный прибор, позволяющий получить вращающееся в одной плоскости графическое изображение на удаленной от него поверхности». А еще указано на необходимость «обеспечить Пользователю доступ в витрину». Зачем пользователю туда лезть и что там делать, загадка. Разве что прокуратуру может заинтересовать, почему хрень «диаметром не менее 850 мм, Н = 2100» потянула на 595 тысяч рублей.

С таким местоположением и составом экспонатов шансы привлечь публику у этой выставки стремятся к нулю. Изобретательность чиновников выказана разве что в части обоснования цены контракта. Жаль только, что обошлись без детализации. Например, 1 млн рублей заложили на «изготовление полиграфических материалов» для экспозиции на площади 50 кв. м: 549 тысяч — на плакаты и планшеты, плюс еще 457 тысяч — на «изготовление наклеек с нанесением на стекло», без указания количества и технических характеристик продукции. Разработку концепции и художественного проекта этой немудреной выставки оценили в 823,5 тысячи.

Фото: пресс-служба Государственного историко-мемориального музея «Смольный»

Это почти на 200 тысяч больше стоимости разработки концепции (вкупе с техническим проектом, рабочими чертежами и наладкой оборудования) для открывшейся в Петропавловской крепости масштабной выставки «Русский авангард: механика, конструкция, быт». Научные сотрудники готовили ее не один месяц, собирая необходимые исторические материалы, исследуя предметы из десятка музеев страны. Контракт на создание этой выставки — 6,47 миллиона. Притом что техзадание включало создание пяти тематико-экспозиционных комплексов и проходящей через все залы объемно-пространственной композиции «Конвейер», поставку 7 мультимедийных комплексов, разработку программного обеспечения и 7 интерактивных программ, аудио- и видеоконтента, перевод текстовых материалов на английский, изготовление и монтаж нестандартного выставочного оборудования и многое другое.

В эту же смету включались расходы на проезд и размещение представителей музеев-партнеров, на упаковку, транспортировку, страхование предоставляемых ими предметов, а также расходы на полиграфию: афиши трех видов, цветные открытки (4000 шт.) и флаерсы (3000 шт.), пригласительные билеты (200 шт.) обошлись в 34,5 тысячи рублей. Еще 28 тысяч ушло на этикетаж, аннотации, сопроводительные тексты для экспозиции (400 ед.).

Но не миллион, как подсчитали полиграфические расходы для выставки по случаю юбилея комитета финансов.

Можно сопоставить и другие позиции. Так, изготовление нестандартного выставочного оборудования (20 единиц — витрины, стеклянные колпаки и др.) для «Русского авангарда» стоило 1,6 миллиона. В такую же сумму оценили изготовление двух конструкций из МДФ для выставки к юбилею комитета финансов (каждая — 4,3 х 2,3 м).

Монтаж выставочного оборудования, устройство специальной подсветки, размещение экспонатов, декорирование витрин для выставки (на площади в 500 кв. м) в Петропавловке стоили 500 тысяч. А в смете по экспозиции в «Невской ратуше» только монтаж одной стеклянной перегородки обошелся в 270,5 тысячи.

И кто бы смог объяснить, почему домашние радости комитета финансов в фойе административного комплекса стоят налогоплательщикам на 1,5 миллиона дороже профессиональной многомесячной работы по созданию уникальной масштабной выставки «Русский авангард»?

Заказчиком работ по созданию экспозиции к юбилею комитета выступило ГБУ «Историко-мемориальный музей «Смольный». Восьмимиллионный подряд достался ООО «Рест-Арт». Его юридический адрес, как и электронный, совпадают с почтой и местом регистрации двух других компаний — ООО «Музейное оборудование и сервис» (МОС) и ООО «Музейные технологии» (МТ), учрежденных Николаем Камышевым. Все они нередко «конкурируют», составляя единственную пару участников, допущенных к конкурсу на получение музейных господрядов.

Так было, например, в случае с закупками музея «Смольный» на создание в подземных этажах цитадели революции новой экспозиции «Бункер Жданова». В 2018 году контракт на 7 млн достался «Музейному оборудованию» (вторым допущенным к конкурсу участником был «Рест-Арт»). А весной прошлого года «Музейные технологии» получили контракт в 100 млн на завершение этого проекта. И уже на безальтернативной основе — оказались единственными подавшими заявку.

Экспозиция «Бункер Жданова». Фото: пресс-служба Государственного историко-мемориального музея «Смольный»

На протяжении многих лет компаниям господина Камышева чрезвычайно везло и в конкурсах, объявлявшихся Государственным Эрмитажем. МТ, например, за последнее десятилетие оказал Эрмитажу услуг почти на 1,8 миллиарда рублей, а МОС — на 127 миллионов.

Николай Камышев является учредителем и компании «Доминус Инвест» вместе с Леонидом Гаскельбергом, бывшим сотрудником Эрмитажа. До перехода на госслужбу учредителем «Доминус Инвеста» значился и Борис Пиотровский, курирующий теперь сферу культуры вице-губернатор. С Леонидом Гаскельбергом Пиотровского-младшего связывал и другой бизнес — оба, например, были совладельцами устроившегося по адресу Дворцовая пл., 6–8, издательства «Арка», официального партнера Эрмитажа.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Фото: РИА Новости

На фоне критического недофинансирования городских учреждений культуры 100 млн на «Бункер Жданова» в Смольном впечатляют. Целью данного проекта, как указывалось в техзадании, является «укрепление имиджа Санкт-Петербурга как культурной столицы РФ — мегаполиса с высоким уровнем культуры». Среди заявленных задач — «лучше понять значение и механизмы работы государственной власти регионального уровня в целом и те задачи, которые она должна решать для процветания города и его жителей».

Имидж, на который поработал бункер, вышел жутковатым.

«Гостей встречает скульптура сотрудника НКВД, — так описывал экспозицию «Петербургский дневник», издание городской администрации. — Открытие этой части музея позволит ответить на все спекуляции. (…) О доставке в Смольный во время блокады пирожных и дефицитных продуктов ранее неоднократно пытались писать историки и журналисты, чтобы подчеркнуть особый статус руководства в тяжелое военное время. И в качестве наглядного примера в рабочем кабинете Жданова на столе стоит только поднос с чаем».

Репортаж рупора Смольного подкрепляла биографическая справка о Жданове, где напоминалось, что по его распоряжению начал выходить журнал «Вопросы философии» и было создано Издательство иностранной литературы. Но не было ни слова о разгромном докладе «О журналах «Звезда» и «Ленинград», об участии в организации политических репрессий и лично подписанных им 176 «расстрельных списках».

Экспозиция «Подземные этажи Смольного. Война и блокада 1941-1945 г.». Фото: пресс-служба Государственного историко-мемориального музея «Смольный»

Первая очередь «Бункера», включавшая «подземный коридор», «пункт охраны», «комнату связиста» и «кабинет Жданова» с тремя ростовыми фигурами (Жданова, Жукова и Говорова) открылась в январе 2019-го, а весной 2020-го экспозицию дополнили «буфетной», «медсанчастью», «дезинфекционной» и пр. На дворе уже вовсю свирепствовала пандемия, и губернатора Беглова особенно восхитили ультрафиолетовые лампы — такая система обеззараживания исправно работает до сих пор.

В перспективе — воссоздание технического этажа с резервными источниками света и воздуха, а также сохранившейся артезианской скважины.

Напутствуя музейщиков, губернатор выразил пожелание организовать экскурсии для большего числа посетителей. Однако попасть сюда не так-то просто. Корреспонденту «Новой», позвонившему в музей, предложили записаться на декабрь — при условии, если самостоятельно сформирует группу. Цена билета — 1 тысяча рублей, в Эрмитаж — вдвое дешевле.

Татьяна Лиханова, «Новая в Петербурге»

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